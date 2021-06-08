В Азербайджане собрано более 337 тыс. тонн зерна - минсельхоз

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане с 115 512 гектаров собрано 337 600 тонн зерновых.

Об этом сказал во вторник Trend заведующий отделом по связям с общественностью и информационного обеспечения министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

"В настоящее время средняя урожайность по зерновым культурам составляет 29,2 центнера с гектара. Урожай пшеницы сегодня собирается в основном на небольших участках в Шамахы, Джалилабаде и Гекчае. Средняя урожайность по ячменю составляет 29,4 центнера с гектара. Ожидается, что сбор урожая ячменя будет завершен в оптимальные сроки. Во второй декаде июня в низменных районах Азербайджана начнется сбор урожая пшеницы", - сказал Гусейнов.

По его словам, в Билясуварском районе уже завершен сбор урожая ячменя на 10 900 гектарах, и средняя урожайность составила 30,8 центнера с гектара.

Он добавил, что в сборе урожая зерновых в Билясуварском районе задействован 81 комбайн.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)