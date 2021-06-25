Украина готова подключиться к восстановлению освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Украина готова подключиться к процессу восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков.

Он отметил, что ТПП Украины и Ассоциации малых и средних предприятий необходима полная информация по данной теме.

"Мы договорились в ближайшее время провести видеомост между украинскими предпринимателями и Азербайджаном. Мы хотим выяснить, в чем нуждаются сейчас освобожденные территории. Чем больше у нас будет информации, тем более активно мы будем участвовать в этом. Украина приветствует важнейшее событие, произошедшее в новой истории Азербайджана", - сказал Чижиков.

Напомним, что 24 июня 2021 года в Баку председателем правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орханом Мамедовым и президентом Торгово-промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым было подписано Соглашение о создании Украинско-азербайджанского делового совета.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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