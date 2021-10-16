Состоялось очередное заседание Азербайджанского инвестхолдинга (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 октября состоялось очередное заседание Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, в ходе заседания, которое прошло под председательством главы наблюдательного совета холдинга, премьер-министра Али Асадова, были обсуждены вопросы в связи с итогами диагностики деятельности четырех портфельных компаний в транспортном секторе - ЗАО «Азербайджанские авиалинии», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО BakuBus, а также оценки стандартов корпоративного управления портфельных компаний и деятельности членов их органов управления.

На заседании были заслушаны доклады председателя правления холдинга Метина Эйнуллаева и главного исполнительного директора Руслана Алиханова.

По результатам диагностики деятельности портфельных компаний в транспортной сфере также состоялись обсуждения, исходя из выступлений председателя наблюдательного совета холдинга и руководителей компаний.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)