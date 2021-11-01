Председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана встретился с госминистром ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Дубае состоялась встреча между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орханом Мамедовым и государственным министром ОАЭ по предпринимательству и МСБ Ахмедом Белхулом Аль Фаласи, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и ОАЭ придают значение развитию сектора МСБ.

На встрече, где был проведен взаимный обмен мнениями по возможностям расширения сотрудничества между бизнес-субъектами двух стран, отмечены перспективы проведения совместных мероприятий между Агентством и соответствующим министерством, подчеркнуты бизнес-возможности Азербайджана, в том числе освобожденных территорий страны. На встрече также состоялся обмен мнениями по созданию платформ сотрудничества, которые объединят бизнесменов обеих стран.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)