Поставки СПГ в Европу сократились на фоне его дефицита на рынке - Оксфордский институт

БАКУ /Trend/ - По итогам трех кварталов 2021 года суммарный объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок составил 344 миллиарда кубометров, передает Trend со ссылкой на Оксфордский институт энергетических исследований.

"В отчетный период добыча природного газа, его импорт по трубопроводам и импорт СПГ сократились по сравнению с показателем трех первых кварталов 2019 года. Европейский рынок был эффективно сбалансирован с точки зрения хранения, причем как более крупным отбором в первом квартале 2021 года, так и меньшей закачкой во втором и третьем кварталах. В то время как потребление газа в 2019 году выросло за счет его предложения, в нынешнем году его рост был вызван, по-видимому, повышенным спросом.

Промышленный спрос на газ не только восстановился после первоначального воздействия карантинных ограничений в 2020 году, но и вырос на фоне холодов в первом квартале в связи с необходимостью теплоснабжения потребителей", - говорится в отчете института.

Его аналитики отмечают, что спрос на газ для выработки электроэнергии поддерживался более низким, чем обычно, производством ветровой энергии в сочетании с ростом цен на уголь.

По данным отчета, незначительное увеличение трубопроводного импорта из Норвегии (+0,8 миллиарда кубометров) и более существенный рост импорта из Северной Африки (+9,7 миллиарда кубометров) и Азербайджана (+5,3 миллиарда кубометров - в результате запуска Трансадриатического трубопровода в январе 2021 года) более чем компенсировали сокращение поставок голубого топлива из России (-25,6 миллиарда кубометров).

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)