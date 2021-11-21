В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения превысил 12 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения составил 12,5 миллиарда манатов, сообщили Trend в Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, оборот по онлайн-кассам вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На сегодня на территории страны зарегистрированы 49,548 единиц кассовых аппаратов нового поколения. Их использование позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за товарооборотом", - говорится в сообщении ГНС.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на первое ноября 2021 года число активных налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6,2 процента и составило 654,465 тыс. человек.

"За отчетный период число активных плательщиков НДС выросло на 15,6 процента и достигло 33,7 тыс. человек. Также увеличилось на 7,9 процента количество активных хозяйствующих объектов - до 180,292 тыс.", - отмечается в сообщении ГНС.

Напомним, что в январе-октябре 2021 года ГНС выполнила прогноз по поступлениям в госбюджет на 122,4 процента. Сумма, перечисленная в бюджет сверх прогноза, составила 1,65 миллиарда манатов, всего в госбюджет по линии ГНС в отчетный период было перечислено свыше 7,362 миллиарда манатов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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