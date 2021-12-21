Прямые зарубежные инвестиции в экономику Азербайджана за последние несколько лет достигли порядка $60 млрд

БАКУ /Trend/ - Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана за последние несколько лет составили порядка 60 миллиардов долларов.

Об этом сказал Trend исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, за девять месяцев 2021 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили порядка 580 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

"Мы считаем, что если такие темпы инвестирования в Азербайджан сохранятся, то мы сможем приблизиться в скором времени к показателю 2019 года [по объему инвестиций]. Основным драйвером инвестиций в экономику Азербайджана является ненефтяной сектор. Кроме того, быстрыми темпами растут показатели и ненефтяного экспорта. Если сравнивать показатель на 10 декабря нынешнего года с показателем 2020-го, то он вырос на 44 процента и составил порядка 2,5 миллиарда долларов", - сказал Абдуллаев.

Он также отметил, что сегодня ненефтяной экспорт Азербайджана демонстрирует рекордные показатели.

"Считаем, что в ближайшей перспективе прямые иностранные инвестиции в Азербайджан достигнут допандемического уровня", - сказал Абдуллаев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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