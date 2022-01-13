Глава МВФ призвала страны быть готовыми к большим экономическим потрясениям в этом году

Международное сообщество должно быть готово к неопределенности и большим потенциальным экономическим потрясениям в этом году на фоне замедления темпов восстановления. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в вашингтонском Центре глобального развития, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, в мире возрастают экономические риски из-за роста уровня инфляции, сбоя цепочек поставок, общественных беспорядков. "Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше", - добавила руководитель организации. По прогнозам МВФ, продолжила она, в этом году увеличится число стран, обращающихся в фонд за кредитами, поскольку центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, а многие развивающиеся страны увеличили свой госдолг. Недовольство двумя годами вызванных пандемией экономических потрясений, считает Георгиева, может привести к еще большим волнениям в некоторых странах.

Центральные банки находятся на "тонкой грани баланса" между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического восстановления, подчеркнула глава МВФ. Побочный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, особенно повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией, "может подлить масла в огонь разрыва" между развитыми и развивающимися экономиками.