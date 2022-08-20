Болгария начнет переговоры по увеличению объема поставок газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Болгария начнет переговоры об увеличении объема поставок природного газа из Азербайджана на следующей неделе.

Об этом сказал министр энергетики Болгарии Росен Христов, передает Trend в субботу со ссылкой на местные СМИ.

"Нам удалось договориться о месте разгрузки в Турции по конкурентоспособной цене, и это позволило нам принять предложение американской компании Cheniere Energy о поставке одного танкера сжиженного природного газа на октябрь", - сказал он.

Как отметил министр, этот объем покрывает только около трети болгарского потребления газа. Еще по трети Болгария рассчитывает на поставки из Азербайджана, а по оставшейся трети на октябрь правительству придется договариваться с другими поставщиками.

"На ноябрь и декабрь мы не смогли найти слоты для сжиженного газа по экономически выгодной цене", - добавил Христов.