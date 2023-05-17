Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30% (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 17 мая в 10:58)

БАКУ /Trend/ - Количество участников выставки Caspian Agro выросло на 30 процентов.

Как передает в среду Trend, об этом сказал главный директор Caspian Event Organization Фарид Мамедов на церемонии открытия 16-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 28-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, в выставке пищевой промышленности участвуют более 160 компаний из 17 стран.

"Компании из таких секторов, как продовольствие, напитки, технологии, цифровизация производства сельхозпродукции представляют свою продукцию на выставке", - сказал он.

Мамедов также отметил, что в выставке участвуют более двух тысяч иностранных предпринимателей.

Отметим, что 17-19 мая проходят 16-я Международная выставка сельскохозяйственной продукции, 28-я выставка Международной пищевой промышленности и 14-я Международная выставка гостинично-ресторанного бизнеса.