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Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)

Экономика Материалы 14 июля 2023 16:59 (UTC +04:00)
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана и ЗАО "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации счетной палаты, в рамках меморандума стороны договорились о сотрудничестве в проведении анализов и подготовке предложений по дальнейшему повышению эффективности мер внешнего государственного финансового контроля.

Следует отметить, что меморандум направлен на поддержку расширения двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес в деятельности сторон, а также отношений сотрудничества в пределах их полномочий.

Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)
Счетная палата Азербайджана и "Азербайджанский инвестиционный холдинг" подписали меморандум (ФОТО)
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