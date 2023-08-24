Названы данные по числу введенного в эксплуатацию жилья в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года в Азербайджане было построено и сдано в эксплуатацию 8 130 жилых домов.

По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, число построенных домов выросло на 44,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, за первые 6 месяцев 2022 года было построено и введено в эксплуатацию 5 636 жилых домов.

Отметим, что также за отчетный период были введены в эксплуатацию общеобразовательное учреждение на 1 536 ученических мест, больница на 19 коек и дошкольное учреждение на 240 мест.