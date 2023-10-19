Эксперт-экономист об отзыве лицензии "Muğan Bank"

БАКУ /Trend/ – Отзыв лицензии "Muğan Bank" неудивителен. Рискованная кредитная политика банка, наличие серьезных недостатков в корпоративном управлении и другие причины вызывали вопросы относительно дальнейшей деятельности банка.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт-экономист Рашад Гасанов.

"При этом следует учитывать, что доля банка по отношению к финансовым рынкам также не дает оснований говорить о том, что дадут о себе знать последствия принятия решения об отзыве его лицензии. Его доля по разным показателям составляла 1-2 процента. По структуре кредитного портфеля можно увидеть, что потребительские кредиты составляли около 150 миллионов манатов, а бизнес-кредиты - около 280 миллионов манатов. Это не такой большой показатель по отношению к 22-23-миллиардному портфелю. Это также не означает большого источника финансирования для бизнеса. В связи с этим я думаю, что отзыв лицензии у банка не скажется на секторе", - сказал эксперт.

Напомним, что лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надежно и осмотрительно; а также из-за неадекватных внутренних процедур управления и контроля банка). Назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.