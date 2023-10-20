БАКУ/Trend/ –В Азербайджане определяется назначение государственных резервов.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственных резервах" (первое чтение), который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, назначение государственных резервов заключается в следующем:

- обеспечение стабильности поставок стратегически важных товаров;

- предотвращение краткосрочного резкого роста цен на стратегически важные товары на внутреннем рынке;

- обеспечение чрезвычайных, оборонных и мобилизационных потребностей;

- обеспечение гуманитарной помощи.

Отметим, что под чрезвычайными ресурсами понимаются ресурсы, созданные в рамках мер гражданской обороны Азербайджанской Республики с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, устранения их последствий и обеспечения бесперебойной работы стратегически важных объектов

Товары стратегического значения на потребительском рынке страны – совокупность жизненно важных товаров повседневного потребления населения, за которыми ведется мониторинг в целях обеспечения стабильности поставок в страну ряда продовольственных товаров, горючих материалов, медицинских и лекарственных средств и предотвращения кратковременных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.

Стратегические резервы – это резервы, создаваемые в целях обеспечения стабильности поставок жизненно важных товаров, потребляемых населением ежедневно, и предотвращения краткосрочного резкого повышения цен на эти товары на внутреннем рынке.

Под мобилизационными резервами в проекте подразумеваются резервы, созданные в рамках мобилизационной подготовки Азербайджанской Республики для обеспечения оборонных и мобилизационных нужд.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.