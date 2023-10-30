В Азербайджане будет принят новый закон “Об арбитраже”

БАКУ/Trend/ – В парламенте Азербайджана вынесен на обсуждение новый законопроект "Об арбитраже".

Как сообщает в понедельник Trend, законопроект будет рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Законопроект регулирует общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением арбитражного производства, определяет требования к Арбитражному соглашению, порядок организации, деятельности арбитражных судов и постоянных арбитражных организаций в Азербайджанской Республике, ведения арбитражного производства, признания и исполнения арбитражных решений.