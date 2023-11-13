Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2023 года вырос на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что на конец сентября индекс потребительских цен составлял 10,9 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 11,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 9,5 процента, а платные услуги населению - на 9,1 процента.

В октябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Октябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %) Октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Январь-октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %) Всего продукты и услуги 100,4 103,9 110,2 Продовольственные товары в т.ч. 100,8 103,1 111,4 Продукты питания 100,9 103 111,7 Алкогольные напитки 100,1 101,9 103,6 Табачные изделия 100 105,6 104,8 Непродовольственные товары 100,1 104,7 109,5 Платные услуги 100 104,5 109,1

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!