Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2023 года вырос на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Trend.
Отметим, что на конец сентября индекс потребительских цен составлял 10,9 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 11,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 9,5 процента, а платные услуги населению - на 9,1 процента.
В октябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
|
Октябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
100,4
|
103,9
|
110,2
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
100,8
|
103,1
|
111,4
|
Продукты питания
|
100,9
|
103
|
111,7
|
Алкогольные напитки
|
100,1
|
101,9
|
103,6
|
Табачные изделия
|
100
|
105,6
|
104,8
|
Непродовольственные товары
|
100,1
|
104,7
|
109,5
|
Платные услуги
|
100
|
104,5
|
109,1
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!