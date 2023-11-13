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Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

Экономика Материалы 13 ноября 2023 13:17 (UTC +04:00)
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-октябре 2023 года вырос на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что на конец сентября индекс потребительских цен составлял 10,9 процента.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 11,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 9,5 процента, а платные услуги населению - на 9,1 процента.

В октябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Октябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)

Октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Январь-октябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)

Всего продукты и услуги

100,4

103,9

110,2

Продовольственные товары в т.ч.

100,8

103,1

111,4

Продукты питания

100,9

103

111,7

Алкогольные напитки

100,1

101,9

103,6

Табачные изделия

100

105,6

104,8

Непродовольственные товары

100,1

104,7

109,5

Платные услуги

100

104,5

109,1

Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.

В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

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