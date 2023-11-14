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Проект госбюджета Азербайджана на 2024 год принят парламентом в первом чтении

Экономика Материалы 14 ноября 2023 16:22 (UTC +04:00)
Проект госбюджета Азербайджана на 2024 год принят парламентом в первом чтении

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Проект госбюджета Азербайджана на 2024 год обсужден в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, после обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,173 миллиарда манатов, расходы – 36,763 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы – почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы – 773,105 миллиона манатов, централизованные расходы – 35,98 миллиарда манатов, местные расходы – 782,453 миллиона манатов).

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