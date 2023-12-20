ЦБ Азербайджана понизил учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 20 декабря понизил учетную ставку с 8,5 до 8 процентов, сообщает в среду Trend.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 9,5 процента до 9 процентов, а нижний - с семи до 6,5 процента.

"Данное решение принято с учетом наличия фактической и прогнозируемой инфляции в целевом коридоре (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избыточного предложения на валютном рынке. С момента проведения последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике годовой уровень инфляции снизился быстрее, чем ожидалось. В ноябре 2023 года 12-месячная инфляция составила 2,6 процента. Годовая инфляция уже третий месяц находится в пределах целевого показателя. Месячная динамика цен продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом. В ноябре наблюдалась дефляция, что нехарактерно для этого периода: индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента", - говорится в сообщении ЦБА.

Как отмечается, годовая инфляция снизилась за счет воздействия внешних и внутренних факторов.

"Замедление инфляции иностранного происхождения было вызвано главным образом снижением мировой экономической активности и жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой в большинстве стран. Продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, особенно цены на энергоносители и продукты питания, привело к сокращению инфляционного импорта в страну. По данным Всемирного банка, индекс цен на сырьевые товары в ноябре снизился на 18,3 процента в годовом исчислении, в том числе цены на энергоносители - на 23,9 процента, а цены на неэнергетические товары - на 4,6 процента. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в ноябре индекс цен на продовольствие снизился на 10,7 процента в годовом исчислении", - сказали в Центробанке.

В ЦБА считают, что в условиях сохранения баланса на валютном рынке важную роль в снижении импортной инфляции сыграло укрепление номинального эффективного курса маната на 19,5 процента в 11-м месяце 2023 года.