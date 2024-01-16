Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 16 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8561 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8561 1 австралийский доллар AUD 1,1246 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3494 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0905 100 южнокорейских вон KRW 0,1277 1 чешская крона CZK 0,0751 100 чилийских песо CLP 0,1865 1 китайский юань CNY 0,2366 1 датская крона DKK 0,2489 1 грузинский лари GEL 0,6403 1 гонконгский доллар HKD 0,2173 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1559 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1639 1 швейцарский франк CHF 1,9811 1 израильский шекель ILS 0,4527 1 канадский доллар CAD 1,2622 1 кувейтский динар KWD 5,5276 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3627 1 мексиканский песо MXN 0,1004 1 молдавский лей MDL 0,0963 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1635 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4243 1 российский рубль RUB 0,0194 1 сингапурский доллар SGD 1,2712 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2713 1 турецкая лира TRY 0,0565 1 тайваньский доллар TWD 0,0539 1 таджикский сомони TJS 0,1557 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0448 100 японских йен JPY 1,1636 1 новозеландский доллар NZD 1,0481

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