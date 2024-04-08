В Азербайджане за 2023 год выявлено неэффективных расходов на сумму 156,8 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 2023 год выявлено, что учреждениями, охваченными проведенными проверками эффективности и другими проверками, были допущены неэффективные расходы на сумму 156,8 миллиона манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом было отмечено в "Отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики о деятельности за 2023 год".

Так, 1,1 миллиона манатов было потрачено на приобретение лекарств и других медицинских средств с истекшим или заканчивающимся сроком годности, 42 миллиона манатов - на неиспользованное оборудование или товары, 24,6 миллиона - на проведение деятельности или закупок без необходимости и т.д.

В ходе аудитов в Нахчыване установлен ряд несоответствий по выплате заработной платы в процессе расчетов с работниками на контрольных объектах. Так, при присвоении квалификационной степени не были учтены требования законодательства, работникам начислялось излишнее вознаграждение, производились неправильные расчеты за сверхурочную работу, а также не были должным образом осуществлены удержания из заработной платы.

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