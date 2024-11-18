Германия стала шестым основным торговым партнером Азербайджана - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота между Азербайджаном и Германией в январе-сентябре этого года составил больше 1,1 млрд долларов США. Таким образом, Германия стала шестым основным торговым партнером Азербайджана.

Об этом сказал исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на германо-азербайджанском бизнес-диалоге высокого уровня на тему "Зеленая трансформация", организованном в рамках COP29, сообщает Trend.

По его словам, на 1 октября в Азербайджане активно действовала 191 немецкая компания.

"С 1995 года по июнь 2024 года объем инвестиций из Германии в Азербайджан превысил 871 млн долларов США и 94% этих инвестиций пришлись на ненефтяной сектор.

В свою очередь Азербайджан также вложил значительные инвестиции в Германию, общий объем этих инвестиций за отчетный период составил 592 млн долларов США", - отметил он.

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