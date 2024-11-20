Сбалансированный энергопереход является ключом к глобальной устойчивости - ОПЕК на COP29

БАКУ /Trend/ - Сбалансированный энергетический переход является ключом к глобальной устойчивости, заявил Хайсам аль-Гайс, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в своем выступлении на саммите COP29, сообщает Trend.

Он подчеркнул продолжающуюся важность нефти и газа для удовлетворения глобальных энергетических потребностей, призвав при этом к сбалансированному и инклюзивному подходу к энергетическому переходу.

"Нефть и продукты её переработки продолжают определять то, как мы отапливаем и охлаждаем наши дома, строим здания и перемещаемся из пункта А в пункт Б", - сказал аль-Гайс.

Он также подчеркнул незаменимую роль нефти и газа в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, медицинские исследования и других.

Однако генсек ОПЕК обратил внимание на явное неравенство в доступе к энергии. "Около 685 миллионов человек в мире по-прежнему не имеют доступа к электричеству, а 2,1 миллиарда используют небезопасные и неэффективные виды топлива для приготовления пищи", — сказал он. - Задача заключается в обеспечении доступности энергии, удовлетворении растущего спроса, повышении безопасности, поддержании ценовой доступности и сокращении выбросов".

Генсек подтвердил позицию ОПЕК по внедрению различных источников энергии и технологий. "Парижское соглашение направлено на сокращение выбросов, а не на выбор источников энергии. Мы должны использовать все доступные технологии и учитывать потребности всех людей на планете", — отметил он.

Он также призвал развитые страны выполнить свои обязательства по финансированию борьбы с изменением климата, подчеркнув важность финансирования и передачи технологий для устранения пробелов в доступности энергии. "Каждая сторона имеет право выбирать свой собственный путь к устойчивому развитию, учитывая национальные особенности и приоритеты", — сказал аль-Гайс, выступая за инклюзивный диалог и международное сотрудничество для решения климатических и энергетических проблем.

В завершение он поблагодарил Азербайджан за лидерство и гостеприимство, подчеркнув необходимость совместных усилий для создания устойчивого будущего. "Не существует универсального решения, но вместе, посредством диалога и сотрудничества, мы можем обеспечить сбалансированный переход, при котором никто не останется в стороне", — заключил он.