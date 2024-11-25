Ожидается, что ВВП на душу населения в этом году составит 7200 долларов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что ВВП на душу населения в этом году составит 7200 долларов.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе, сообщает Trend.

По словам министра, в Азербайджане успешно продолжаются структурные реформы, направленные на экономический рост.

Он отметил, что как в последние годы, так и в текущем году экономика Азербайджана демонстрирует устойчивое развитие, экспортные возможности нашей страны расширяются.

Министр отметил, что реальный ВВП в стране ожидается на уровне 14,4 процента, а в ненефтяном секторе рост ВВП ожидается в 1,3 раза.

"ВВП на душу населения в период до COVID в 2019 году составлял около 4850 долларов, а к концу 2024 года ожидается, что этот показатель составит около 7200 долларов", - добавил министр.

Он отметил, что в последние годы наблюдается значительное снижение зависимости экономики страны от нефтегазового сектора.

"Объем добычи нефти в 2018 году составил 38,8 миллиона тонн. А в 2024 году - 29,2 миллиона тонн. В 2014 году цена на нефть марки Brent составляла 99 долларов США. В скорректированном бюджете на 2024 год доля нефтяных доходов в доходах бюджета снизилась до 49 процентов. Продолжительность одной из тенденций является значительное снижение инфляции", - добавил он.

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