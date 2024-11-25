В Азербайджане зафиксирован рост сбора сахарной свеклы

БАКУ /Trend/ - В 2024 хозяйственном году в стране зафиксирован значительный рост производства сахарной свеклы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, за январь-октябрь текущего года было собрано 164,5 тысячи тонн сахарной свеклы, что на 31,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Было отмечено, что в этом году сахарная свекла была посажена в 25 районах Азербайджана. Больше всего посевов зарегистрировано в Гаджигабульском (1328 га), Товузском (1223 га) и Сальянском (1030 га) районах.

В настоящее время продолжается уборка сахарной свеклы с полей.

По оперативным данным на 20 ноября, средний показатель урожайности сахарной свеклы составляет более 400 центнеров на гектар.

Посевы сахарной свеклы в нашей стране субсидируются государством.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, со следующего хозяйственного года за каждую тонну сахарной свеклы, выращенной на полях, обеспеченных современными оросительными системами, и переданной компании-поставщику, фермеру будет выплачиваться субсидия в размере 19 манатов.

А за каждую тонну сахарной свеклы, выращиваемой на участках, где не установлены современные системы орошения, фермеры получат субсидию в размере 18 манатов.

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