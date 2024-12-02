Товары, ввозимые в Азербайджан как гуманитарная помощь, будут освобождены от налога с согласия Кабмина

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и исполнении закона "Об утверждении, вступлении в силу Налогового кодекса Азербайджанской Республики и связанных с ним вопросах правового регулирования".

Как сообщает Trend, в документ добавлен пункт 164.1.20.

Согласно данному пункту, гуманитарные организации, зарегистрированные на территории Азербайджанской Республики в установленном порядке, а также товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи другими юридическими и физическими лицами с согласия соответствующего органа исполнительной власти, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Согласно документу, полномочия по принятию указанного решения принадлежат Кабинету министров.