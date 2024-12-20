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В Азербайджане автомобильная компания резко сократила уставный капитал

Экономика Материалы 20 декабря 2024 15:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане автомобильная компания резко сократила уставный капитал

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - ООО Eco Cars Azerbaijan объявило о сокращении уставного капитала.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Так, ООО уменьшило уставный капитал до 100 (сто) манатов. До этого компания имела уставный капитал в 190 тысяч манатов.

Отметим, что ООО Eco Cars Azerbaijan было зарегистрировано 24 октября текущего года. Законным представителем ООО является Рахметова Шабнам Ибрагимаждар гызы.

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