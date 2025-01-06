Назван объем инвестиций SOCAR в Турцию за 17 лет

СТАМБУЛ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - крупнейший иностранный инвестор Турции, который инвестировал в Турцию в общей сложности 18,5 миллиарда долларов США за 17 лет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов на пресс-конференции, посвященной SOCAR Türkiye и компаниям группы.

Э.Ибадов подчеркнул, что SOCAR внес свой вклад в сокращение текущего дефицита в энергетическом секторе Турции.

"В SOCAR Türkiye работает более 10 тысяч человек, что является большой поддержкой занятости в Турции", - добавил он.

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