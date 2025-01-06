Назван общий объем газа, транспортированного по TANAP

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем газа, транспортированного по TANAP, составил 73,54 миллиарда кубометров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов на отчетной пресс-конференции по SOCAR Türkiye и компаниям группы.

"Первый пробный газ по газопроводу общей мощностью 16 миллиардов кубометров был пущен 23 января 2018 года на 1,339-километровом участке "Faza 0". Коммерческие операции же начались 30 июня 2018 года. 15 июня 2019 года был завершен участок "Faza 1" протяженностью 455 километров, система трубопровода протяженностью 1811 км была приведена в готовность к поставкам газа в Европу. 31 декабря 2020 года первый коммерческий газ поступил в Европу. Из 16 миллиардов кубометров природного газа, транспортируемого в рамках проекта, 6 миллиардов кубометров поступают в национальную сеть из двух точек в Эскишехире и Тракья и используются в Турции, а 10 миллиардов кубометров природного газа поставляются в Европу через TAP. После соединения TANAP с TAP на турецко-греческой границе азербайджанский газ достигает Италии через Албанию и Адриатическое море. Пропускная способность линии, которая составляет 16 миллиардов кубометров, должна быть увеличена до 31 миллиарда кубометров за счет дополнительных инвестиций. TANAP - самый протяженный (1811 км) и самый большой по диаметру трубы (56 дюймов) газопровод в регионе", - сказал он.

Э.Ибадов также подчеркнул, что общий объем коммерческого газа, транспортируемого для Турции составляет 30,80 миллиарда кубометров, а для Европы - 42,74 миллиарда кубометров.

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