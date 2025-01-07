Приняты рамки пруденциального регулирования по кредитованию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял рамки пруденциального регулирования по кредитованию на основе моделей поведения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечено, что организация, регулирование и контроль стабильной и безопасной деятельности банковского сектора, а также его постоянное развитие с учетом современных тенденций являются одними из главных приоритетов Центрального банка. В частности, подчеркнуто, что Центральный банк реализует инициативы по совершенствованию пруденциальной нормативной базы банковского сектора в соответствии с тенденциями, возникающими в финансовой системе на фоне быстрого развития новых технологий. Среди этих инициатив - принятие изменений в ряд нормативных актов Центрального банка с целью формирования нормативных рамок для кредитования на основе разработанных с использованием финансовых операций моделей поведения заемщиков.

"Дальнейшее повышение точности прогнозируемых данных в результате автоматизации процессов, клиентоориентированности банков в современную эпоху, внедрения решений искусственного интеллекта повышает возможности предоставления традиционных банковских услуг по альтернативным каналам с более низкими расходами и высокой скоростью. Новая пруденциальная нормативно-правовая база, принятая по моделям поведения, также будет использовать эти возможности для предоставления кредитов индивидуальным предпринимателям и физическим лицам банками на основе прогнозируемых ими доходов.

В принятых изменениях определены требования к процессу разработки модели поведения, повышению потенциала банка в этой области, валидации и отчетности, а также лимиты, повышенные классификационные требования и требования к капиталу в целях снижения рисков по кредитам, выданным на основе модели поведения. Таким образом, банки смогут осуществлять кредитование на основе моделей поведения при условии, что совокупная сумма не превышает 10% кредитного портфеля банка. Однако выдача кредитов на этой основе будет прекращена, если объем кредитов, выданных на основе модели поведения и просроченных на более чем 90 дней, достигнет 10% от этого кредитного портфеля.

В целом использование моделей поведения в процессе кредитования будет способствовать повышению доступности банковских кредитов для клиентов. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению финансовых возможностей и возможностей занятости малого и среднего бизнеса, а также более эффективному распределению ресурсов.

Также возможность использования более точной и новой информации посредством моделей поведения будет способствовать оптимизации бизнес-процессов банков, экономии операционных расходов, ускорению процессов кредитного андеррайтинга и скоринга, повышению точности и тем самым снижению кредитных рисков", - отмечается в сообщении.

С соответствующими изменениями можно подробнее ознакомиться по ссылке ниже:

https://e-qanun.az/framework/58591

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