Азербайджан снизил расходы на импорт пшеницы

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года Азербайджан импортировал 1,1 миллиона тонн пшеницы на сумму 241,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это меньше на 42,3 милиона долларов США или на 14,9 процента в стоимостном выражении и на 22,3 тысячи тонны или 2 процента по объему, чем за тот же период 2023 года.

За этот период импорт пшеницы составил 1,28 процента от общего импорта страны.

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