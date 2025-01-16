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Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи

Экономика Материалы 16 января 2025 10:18 (UTC +04:00)
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в стране директором Бюро развития телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ) Космасом Завазавой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом министр сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ведомством.

Состоялся обмен мнениями о совместной деятельности в рамках COP29, прошедшей в прошлом году в Баку и процессе подготовки ко Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций, которая состоится в Азербайджане в ноябре этого года.

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