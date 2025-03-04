Что стало причиной сбоя в работе Asan İmza?

БАКУ /Trend/ - На протяжении нескольких дней в редакцию Trend поступают жалобы от читателей на проблемы с работой Asan İmza. Что же является причиной неисправности и когда она будет устранена?

В ответ на запрос Trend в министерстве экономики Азербайджана сообщили, что Asan İmza регулируется Государственной налоговой службой.

В информации, предоставленной Государственной налоговой службой, отмечается, что возникшие трудности с Asan İmza не связаны с Государственной налоговой службой. Соответствующие органы занимаются устранением проблем, возникших у некоторых абонентов.

Кроме того, Trend направил запросы мобильным операторам, работающим в стране.

В Azercell сообщили, что проблема не касается их компании, и на данный момент Asan İmza работает у их абонентов.

На момент публикации новости от компаний Nar и Bakcell ответа ещё не поступило.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!