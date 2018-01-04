Центробанк в 2017 г. привлек у азербайджанских банков около 10 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Центральный банк Азербайджана привлек у банков посредством депозитных аукционов 9,98 миллиарда манатов.

При этом спрос со стороны банков за год составил 25,56 миллиарда манатов, что почти в 2,6 раза превышает предложение.

Процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукционов, в течение года колебалась между 10,01 и 14,87 процента. Среднегодовая процентная ставка по депозитным сделкам составила 12,22 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года. В течение 2016 года у банков были привлечены 1,45 миллиарда манатов при спросе свыше 1,5 миллиарда манатов.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на четвертое января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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