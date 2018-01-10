Президент Ильхам Алиев: В 2017 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 24%

БАКУ /Trend/ - В 2017 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 24 процента.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что экспортный потенциал страны растет. “В 2017 году экспорт вырос на 19 процентов, ненефтяной экспорт - на 24 процента. Это - результат проделанной работы. Население увеличивается. Ежегодно население растет как минимум на 100 тысяч человек. Растет потребление, увеличивается число туристов. В прошлом году страну посетило почти на 500 тысяч туристов больше по сравнению с 2016 годом. Это, естественно, приводит к росту потребления. Несмотря на это, наш ненефтяной экспорт, в том числе экспорт продовольственных товаров, стремительно растет. Рост ненефтяного сектора на 24 процента в течение года является результатом проделанной работы”,- сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, импорт вырос примерно на один процент, и это естественно. “Потому что Азербайджан, в первую очередь, обеспечивает свои потребности в еще больших объемах за счет внутреннего производства, с другой стороны увеличивается покупательская способность граждан. Таким образом, сохранение импорта на стабильном уровне, я считаю, является нашим большим результатом. Положительное сальдо торгового баланса составляет 6,2 миллиарда долларов. Экономисты хорошо знают, что это прекрасный показатель. Уверен, что в этом и последующих годах разница будет еще больше и таким образом, это один из очень важных факторов для улучшения макроэкономической ситуации, удержания курса маната на стабильном уровне”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что основные показатели экономической сферы очень положительные.

“Считаю, что каждая страна может гордиться такими результатами, и мы гордимся, что завершили 2017 год с такими прекрасными показателями. Развитие регионов было постоянно в центре внимания. В прошлом году я посетил свыше 30 регионов. В рамках этих визитов были открыты как новые предприятия, заложен фундамент новых предприятий, так и мне докладывали о ситуации, протекающей в регионах. Я ежегодно посещаю регионы и можно сказать, что в прошлом году посетил почти половину районов. Конечно это для меня очень важно, так как я на местах ознакамливаюсь с ситуацией и даю соответствующие поручения. Знаю, что важно и для граждан, живущих в этих регионах. Конечно, это также очень важно для укрепления дисциплины, потому что я неоднократно бывал в каждом районе Азербайджана и лично держу под контролем выполнение данных поручений”, - сказал глава государства.

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