Доллар упал до минимума с 2014 года

24 января 2018 22:28 (UTC+04:00)

Курс доллара США опустился до трехлетнего минимума по отношению к шести основным валютам: евро, фунту стерлингов, японской йене, швейцарскому франку, а также австралийскому и канадскому доллару. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает портал Market Watch.

К евро американская валюта подешевела на 0,32%, к британскому фунту - на 0,68%. Отмечается, что одной из причин этого стало выступление министра финансов США Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует торговле", - заявил он, отметив, что американское правительство не обеспокоено падением курса.

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