Официальный курс маната к мировым валютам на 31 января

31 января 2018 09:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 января установлен на уровне 1,7001 и 2,1116 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

31.01.2018

1 доллар США

1 USD

1.7001

1 евро

1 EUR

2.1116

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3726

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0866

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8594

1 бразильский реал

1 BRL

0.5344

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1422

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1589

1 чешская крона

1 CZK

0.0834

1 чилийский песо

1 CLP

0.2799

1 китайский юань

1 CNY

0.2688

1 датская крона

1 DKK

0.2837

1 грузинский лари

1 GEL

0.68

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.4094

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2158

1 швейцарский франк

1 CHF

1.8205

1 израильский шекель

1 ILS

0.4974

1 канадский доллар

1 CAD

1.38

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6725

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4361

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0909

1 молдавская лея

1 MDL

0.1018

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2205

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.508

1 российский рубль

1 RUB

0.0302

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2977

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4739

1 турецкая лира

1 TRY

0.4504

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0583

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0607

100 японских иен

100 JPY

1.5619

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.254

Золото (1 унция)

1 XAU

2279.4856

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.1826

Платина (1 унция)

1 XPT

1701.4091

Палладий (1 унция)

1 XPD

1798.0003

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