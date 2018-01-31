Официальный курс маната к мировым валютам на 31 января (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:29)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 января установлен на уровне 1,7001 и 2,1116 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов 31.01.2018 1 доллар США 1 USD 1.7001 1 евро 1 EUR 2.1116 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3726 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0866 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8594 1 бразильский реал 1 BRL 0.5344 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1422 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1589 1 чешская крона 1 CZK 0.0834 1 чилийский песо 1 CLP 0.2799 1 китайский юань 1 CNY 0.2688 1 датская крона 1 DKK 0.2837 1 грузинский лари 1 GEL 0.68 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2174 1 индийская рупия 1 INR 0.0267 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.4094 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0127 100 иранских риалов 100 IRR 0.0038 1 шведская крона 1 SEK 0.2158 1 швейцарский франк 1 CHF 1.8205 1 израильский шекель 1 ILS 0.4974 1 канадский доллар 1 CAD 1.38 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6725 1 казахский тенге 1 KZT 0.0053 1 киргизский сом 1 KGS 0.0249 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1126 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4361 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0909 1 молдавская лея 1 MDL 0.1018 1 египетский фунт 1 EGP 0.0963 1 норвежская крона 1 NOK 0.2205 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0208 1 польский злотый 1 PLN 0.508 1 российский рубль 1 RUB 0.0302 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2977 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.4739 1 турецкая лира 1 TRY 0.4504 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0583 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1927 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0607 100 японских иен 100 JPY 1.5619 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.254 Золото (1 унция) 1 XAU 2279.4856 Серебро (1 унция) 1 XAG 29.1826 Платина (1 унция) 1 XPT 1701.4091 Палладий (1 унция) 1 XPD 1798.0003

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.