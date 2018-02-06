Оглашена дата запуска авиарейса из западной области Казахстана во Франкфурт

БАКУ /Trend/ - Из казахстанской области Атырау во Франкфурт откроют прямой авиарейс.

«Открываются новые международные рейсы из регионов Казахстана. 26 марта текущего года запускается новый регулярный авиарейс по маршруту Атырау - Франкфурт. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Аэробус-321 с частотой полетов два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Жителям и гостям запада Казахстана будет гораздо удобнее добраться до Европы, чем прежде», - говорится в сообщении комитета гражданской авиации при министерстве по инвестициям и развитию Казахстана.

Рейсы будет выполнять компания «Эйр Астана».

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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