Частное кредитное бюро Азербайджана завершило сбор данных о заемщиках

БАКУ /Trend/ - Первое в Азербайджане частное кредитное бюро завершило процесс подписания двусторонних соглашений с банками и НБКО страны, говорится в сообщении бюро, распространенном в понедельник.

Данные соглашения охватывают правила передачи кредитной истории в бюро и дальнейшего пользования ею. Таким образом бюро с шестого марта приступило к информационному обмену с кредитными организациями. Наряду с кредитными организациями двусторонние соглашения о сотрудничестве были также подписаны с 21 страховой и одной перестраховочной компанией, действующими в Азербайджане. В ближайшее время эти компании также смогут воспользоваться услугами бюро.

В декабре прошлого года участники банковского рынка приняли решение о создании ООО “Азербайджанское кредитное бюро”. Председателем Наблюдательного совета ООО избран председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов.

Учредителями “Азербайджанского кредитного бюро” стали Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PASHA Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Частное кредитное бюро будет содержать больше информации по сравнению с Централизованным кредитным реестром и охватывать большее число заемщиков. В бюро будет поступать информация не только от банков, но и страховых и лизинговых компаний, коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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