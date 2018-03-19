Биткоин дорожает после удешевления в выходные

19 марта 2018 11:34 (UTC+04:00)

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник дорожает на 8%, достигая уровня приблизительно в 8,3 тысячи долларов, что следует после снижения в ходе выходных до 7,5 тысячи долларов, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 7,8%, до 8,308 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 7,5%, до 8,284 тысячи долларов, на Binance - на 8,2%, до 8,28 тысячи долларов.

Дорожают и альтернативные криптовалюты, так, Ethereum рос в цене на 4,8%, до 543,38 доллара, Ripple - на 10,3%, до 0,67 доллара, Bitcoin Cash - на 1,9%, до 932,24 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 316,94 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

"Вчера вечером торги активизировались, и цена достигла 8,2 тысячи долларов, отскочив от поддержки на 7,5 тысячи долларов", - сообщил директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

В воскресенье телеканал Sky News сообщил, что Twitter может ввести запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook FB. По данным Sky News, сервис готовит глобальный запрет на рекламу ICO (первичного публичного размещения токенов), продажу криптовалют и криптовалютные кошельки, который будет введен через две недели.

Схожие решения уже приняли компания Google и социальная сеть Facebook. В середине прошлой недели Google сообщила, что летом введет запрет на рекламу виртуальных валют, а также ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. В конце января Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

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Azernews Newspaper
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