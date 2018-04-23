Узбекский Payme о новой услуге для владельцев карт VISA и MasterCard

БАКУ /Trend/ - Узбекский онлайн-сервис Payme представил 19 апреля на ежегодной выставке Bank Expo-2018 сразу две новые услуги – «Онлайн-займы» и «Международные переводы с карт Visa, MasterCard и «Мир», говорится в понедельник в сообщении компании.

Согласно информации, на выставке с презентацией новых услуг выступили основатели Payme Сарвар Рузматов и Олег Гевергес, которые рассказали присутствующим о новых возможностях для пользователей Payme и произвели фактический запуск новых продуктов.

«Сейчас интересно вспомнить, что два года назад мы впервые запустили услугу “Денежные переводы с карты на карту” для держателей Uzcard. С тех пор сотни тысяч пользователей Payme оценили удобство онлайн-переводов и можно сказать, что данная практика вошла в обиход многих людей», – сказал Сарвар Рузматов.

По его словам, теперь для международных переводов с карты на карту в Payme поддерживаются и карты Visa, MasterCard и "Мир", а сам перевод можно осуществить как на сайте Payme.uz, так и через мобильное приложение.

«Теперь в приложении Payme в разделе “Запросить средства” пользователи могут отправлять запросы на выдачу онлайн-займов. После отправки запроса проводится оценка кредитоспособности заемщика. В зависимости от результатов оценки пользователю предоставляется возможность выбрать сумму займа от 50 тысяч сумов до 1 миллиона сумов до 30 дней. Всего несколько минут, и деньги на вашей карте», – сказал сооснователь и технический директор компании Payme Олег Гевергес.

Сообщается, что проект был инициирован совместно с «Алокабанком» и компанией Beeline. Сейчас данная услуга доступна только для клиентов «Алокабанка» при наличии подключенного сотового оператора пользователя в списке поддерживаемых. Ведутся работы над увеличением количества доступных банков и сотовых операторов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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