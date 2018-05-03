Kapital Bank в Джоджуг Марджанлы!

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, открывая центры обслуживание во всех регионах страны, также начал обслуживать жителей Джоджуг Марджанлы. В прошлом месяце в селе был установлен банкомат Kapital Bank, сообщает банк в четверг.

«В результате боевых столкновений в Нагорном Карабахе в апреле 2016-го года Азербайджану удалось занять высоту Лелетепе и контроль над селом Джоджуг Марджанлы Джабраилского района перешёл к нам. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по восстановлению села. Под девизом "Великое возвращение" началось возвращение населения в Джоджуг Марджанлы», - говорится в сообщении.

Kapital Bank в 2017 году обновил филиалы "Агдам", "Тертер", "Агджабеди" и "Физули", которые находятся в прифронтовой зоне. Обновленные филиалы обладают всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что на данный момент оборот платежных карт в Kapital Bank доходит до трех миллионов. Для оказания еще более эффективных услуг служба поддержки клиентов банка работает беспрерывно. Kapital Bank имеет около 600 банкоматов и 9000 POS-терминалов по стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az.

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