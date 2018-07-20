Британская юридическая компания поможет Узбекистану в привлечении инвестиций

20 июля 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве юстиции Узбекистана прошла встреча с представителями международной юридической компании Merritz.

Данная компания специализируется в юридическом сопровождении международной коммерческой деятельности компаний и разрешении международных коммерческих споров.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Министерства юстиции и компании Merritz в Узбекистане, в частности в направлениях развития института международного арбитража, подготовки кадров в сфере разрешения международных коммерческих споров, привлечении иностранных инвесторов и экспертов в Узбекистан.

Стоит подчеркнуть, что привлечение международных юридических компаний и международных специалистов, а также совершенствование механизмов разрешения международных коммерческих споров является важным аспектом в развитии инвестиционного климата страны и привлечении иностранных инвестиций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Граждане Китая и США чаще всех обращались за электронной визой в Узбекистан
Туризм 10:58
В Узбекистане стало возможно отменять платёжные операции на POS-терминалах
Бизнес 10:20
«ЛУКОЙЛ» о планах по добыче газа в Узбекистане в 2019 году
Энергетика 09:43
Узбекистан и Таджикистан запустят новые автобусные рейсы
Туризм 09:25
Совет министров ЕС обсудит переговоры о Brexit
Европа 02:11
Мэй выразили недоверие из-за Brexit
Европа 19 июля 19:37
Лента новостей
Граждане Китая и США чаще всех обращались за электронной визой в Узбекистан
Туризм 10:58
Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем компании Rothschild and Co (ФОТО)
Политика 10:56
Президент Ильхам Алиев встретился с главным вице-президентом Thales International (ФОТО)
Политика 10:52
Янкаускас: ЕС продолжит поддержку развитию профобразования в прифронтовых зонах Азербайджана
Общество 10:48
ВВС Турции продолжают военные операции на севере Ирака
Турция 10:48
В Узбекистане стало возможно отменять платёжные операции на POS-терминалах
Бизнес 10:20
Азербайджанская нефть 19 июля подорожала
Энергетика 10:02
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
«ЛУКОЙЛ» о планах по добыче газа в Узбекистане в 2019 году
Энергетика 09:43