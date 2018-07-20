Британская юридическая компания поможет Узбекистану в привлечении инвестиций

БАКУ /Trend/ - В Министерстве юстиции Узбекистана прошла встреча с представителями международной юридической компании Merritz.

Данная компания специализируется в юридическом сопровождении международной коммерческой деятельности компаний и разрешении международных коммерческих споров.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Министерства юстиции и компании Merritz в Узбекистане, в частности в направлениях развития института международного арбитража, подготовки кадров в сфере разрешения международных коммерческих споров, привлечении иностранных инвесторов и экспертов в Узбекистан.

Стоит подчеркнуть, что привлечение международных юридических компаний и международных специалистов, а также совершенствование механизмов разрешения международных коммерческих споров является важным аспектом в развитии инвестиционного климата страны и привлечении иностранных инвестиций.

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