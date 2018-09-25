В Казахстане объем наличных денег в обращении уменьшился

25 сентября 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем наличных денег в обращении в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,2 процента. Об этом говорится в сообщении Национального банка Казахстана, распространенном во вторник.

Как отмечается в сообщении регулятора, по сравнению с декабрем прошлого года объем наличных денег в обращении увеличился на 7,9 процента, до 2,1 триллиона тенге.

Согласно информации финрегулятора, денежный агрегат М1, включающий наличные деньги и ликвидные депозиты в тенге, в августе уменьшился на 4,8 процента. С начала этого года он увеличился на 5,7 процента, до 5,25 триллиона тенге.

В свою очередь индикатор М2 уменьшился на 5,9 процента, до 13,83 триллиона тенге. Денежная масса уменьшилась на 2,3 процента, до 19,78 триллиона тенге.

Денежная база Национального банка в прошлом месяце уменьшилась на 3,9 процента, до 6,12 триллиона тенге. В узком выражении денежная база увеличилась на 5,9 процента до 5,96 триллиона тенге.

Объем депозитов банков второго уровня и других организаций на счетах в Нацбанке Казахстана уменьшился на 4,7 процента до 3,7 триллиона тенге.

Официальный курс на 25 сентября составил 354.12 KZT/USD

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