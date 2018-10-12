В Бухарской области Узбекистана появятся малые промышленные зоны

12 октября 2018 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бухарской области Узбекистана в ближайшее время будут созданы малые промышленные зоны (МПЗ) на базе неиспользуемых производственных площадей и объектов государственной собственности, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на постановление президента.

Недвижимое государственное имущество, находящееся на территории МПЗ, будет предоставляться субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с последующим предоставлением права собственности при условии выполнения бизнес-планов, создания и сохранения рабочих мест, своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей.

За пользование недвижимым государственным имуществом, находящимся на территории МПЗ, в период его аренды устанавливаются минимальные ставки арендной платы исходя из осуществляемого вида деятельности без применения повышающих коэффициентов.

На участников МПЗ сроком до 1 ноября 2020 года не распространяется действие предусмотренного законодательством требования по уплате единого налогового платежа не ниже установленного минимального размера – трехкратной суммы земельного налога, исчисляемого исходя из занимаемой ими площади.

Оперативное управление зонами будет осуществлять Единая дирекция, создаваемая в форме государственного унитарного предприятия, за счет средств хокимията Бухарской области.

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