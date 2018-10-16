Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт

16 октября 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) внедряет технологию бесконтактных платежей для держателей пластиковых карт. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, для проведения безналичной оплаты достаточно поднести карту к терминалу, поддерживающему технологию. Данный функционал карт ВТБ (Азербайджан) позволяет быстро осуществить транзакцию, при этом при операциях в размере до 20 манатов вводить PIN-код не требуется.

Технология бесконтактных платежей внедрена для обеспечения удобства для клиентов. Держатель карты проводит операцию самостоятельно в одно касание, не передавая карту кассиру, что также обеспечивает безопасность платежа.

Карты банка ВТБ (Азербайджан) можно заказать на сайте vtb.az или воспользоваться функцией онлайн-заявки посредством WhatsApp по номеру +99455 2140986.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
Бизнес 5 октября 17:02
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
Бизнес 4 октября 12:18
Ясин Джалилов возглавил Экспертную группу по финансированию торговли и проектов Ассоциации банков Азербайджана
Бизнес 27 сентября 13:54
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Бизнес 25 сентября 16:05
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам
Бизнес 24 сентября 17:12
Банк ВТБ (Азербайджан) приступает к выдаче льготных кредитов на покупку социального жилья
Бизнес 6 сентября 14:02
Лента новостей
Фонд Гейдара Алиева провел восстановительные работы в сквере имени Низами Гянджеви в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Общество 19:27
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гахском районе
Политика 19:10
Азай Гулиев: «Армянская Франкофония» стало оскорблением гуманистических ценностей
Политика 19:04
AtaBank— банк с наибольшим количеством бесконтактных POS-терминалов (ФОТО)
Бизнес 19:03
МИД России приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии в рамках дела Хашкаджи
Россия 19:00
Президент Ильхам Алиев назначил Эльшана Велиева почетным консулом в Полтаве
Политика 18:52
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Марокко
Политика 18:51
В среднесрочной перспективе грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс будут доведены до 3 млн тонн – министр (Эксклюзив) (Эксклюзив)
Бизнес 18:43
Еревану придётся вернуть оккупированные территории Азербайджана - посол США в Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18:31