Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к выпуску бесконтактных карт

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) внедряет технологию бесконтактных платежей для держателей пластиковых карт. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, для проведения безналичной оплаты достаточно поднести карту к терминалу, поддерживающему технологию. Данный функционал карт ВТБ (Азербайджан) позволяет быстро осуществить транзакцию, при этом при операциях в размере до 20 манатов вводить PIN-код не требуется.

Технология бесконтактных платежей внедрена для обеспечения удобства для клиентов. Держатель карты проводит операцию самостоятельно в одно касание, не передавая карту кассиру, что также обеспечивает безопасность платежа.

Карты банка ВТБ (Азербайджан) можно заказать на сайте vtb.az или воспользоваться функцией онлайн-заявки посредством WhatsApp по номеру +99455 2140986.

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