Холостяки в Азербайджане стали чаще брать жилье в ипотеку

БАКУ /Trend/ - Объем рефинансирования ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на конец третьего квартала 2018 года составил почти 1,1 миллиарда манатов, в том числе 315 миллионов манатов – льготные кредиты, следует из статистических данных, опубликованных фондом.

По сравнению с девятью месяцами 2017 года объем рефинансирования вырос на 43,5 процента, объем рефинансирования льготных кредитов - на 40 процентов.

Всего за три квартала этого года было выдано 23 750 ипотечных кредитов, из которых 7 036 кредитов – льготные.

Баку остается лидером по ипотечному кредитованию

В отчетный период Баку сохранил статус лидера по объемам выданных ипотечных кредитов. На долю столицы пришлось 18 109 ипотечных кредитов. С серьезным отрывом за ним следуют Сумгайыт (2 371 ипотечных кредита), Абшеронский район и Хырдалан (1 664 ипотечных кредитов). Замыкают пятерку Гянджа (837 кредитов) и Нахчыван (252 кредита).

ТОП-10 городов Азербайджана по ипотечному кредитованию (январь-сентябрь 2018 года):

Город Кол-во выданных ипотечных кредитов Баку 18 109 Абшеронский район/Хырдалан 2 371 Гянджа 1 664 Нахчыван 252 Мингячевир 91 Лянкаран 44 Гекгель 38 Ширван 37 Евлах 29

Наибольшее количество ипотечных кредитов в Баку было выдано на приобретение жилья в Хатаинском (24,3 процента), Ясамальском (16,8 процента) и Бинагадинском (13,6 процента) районах.

Распределение ипотечных кредитов по другим районам Баку выглядит следующим образом: Насиминский и Низаминский районы - по 9,8 процента, Наримановский район - семь процентов, Сураханский район - 6,5 процента, Сабунчинский район - 4,1 процента, Сабаильский район - четыре процента, Гарадагский район - 2,8 процента.

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд постепенно переходит на самофинансирование

Финансирование ипотечного кредитования в Азербайджане из государственного бюджета постепенно сокращается. Так, если в январе-сентябре 2017 года 37,6 процента (356 миллионов манатов) всех ипотечных кредитов были выданы из средств государственного бюджета, то за девять месяцев этого года этот показатель сократился до 24,4 процента (50 миллионов манатов). Напротив, доля финансирования за счет выпуска облигаций выросла с 62,4 процента (590 миллионов манатов) до 75,6 процента (155 миллиона манатов).

Военнослужащие и финансовый сектор - лидеры по приобретению жилья в ипотеку

Свыше 21 процента всех ипотечных кредитов приобрели военнослужащие. Следом за ними следуют представители финансового сектора – банкиры и страховщики (20,8 процента). Далее идут работники сферы энергетики (12,6 процентов), правоохранительных органов (8,7 процента), госструктур (4,2 процента), связи (3,2 процента), образования (2,8 процента), строительства (2,1 процента), здравоохранения (1.6 процента), услуг (1,1 процента). Замыкают список предприниматели с 0,7 процентами. На остальные категории населения приходится 19,3 процента.

Наиболее активно за ипотекой обращаются граждане в возрасте 18-29 лет (35,5 процента). На долю граждан в возрасте 30-35 лет приходится 34,1 процента всех кредитов, на долю граждан от 36 лет и выше - 30,4 процента.

Примечательно, что за год сильно изменилась структура ипотечных заемщиков по семейному положению. Так, если по итогам третьего квартала 2018 года 68,7 процента заемщиков были женаты или за мужем, то сейчас на их долю пришлось всего 48,4 процента. Доля холостых заемщиков выросла с 31,3 до 51,6 процента.

По заработным платам распределение следующее: граждане с заработной платой от 1101 маната и выше (50 процентов), 701-900 манатов (17,6 процента), 901-1100 манатов (15,8 процента), 501-700 манатов (12,7 процента), менее 500 манатов (3,9 процента).

Официальный курс на 19 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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