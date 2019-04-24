При поддержке Kapital Bank состоялся конкурс в Джоджуг Марджанлы

24 апреля 2019 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank оказал поддержку проведению детской интеллектуальной игры “Qələbəyə doğru” («К победе»), которая была организована Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей (ГКПСЖД) в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГКПСЖД Айнур Софиева, заместитель главы Исполнительной власти Джабраильского района Фарида Ибаева, пресс-секретарь Kapital Bank Парвиз Садраддинов и другие лица. Участники мероприятия почтили память шехидов, посетили памятник «В память об апрельских шехидах» в городе Горадиз.

В соревновании участвовали команды Физулинского, Джабраильского, Тертерского, Агдамского, Кяльбаджарского, Ходжавендского, Лачинского и Бейлаганского районов. В конкурсе, проводимом под эгидой жюри, участники должны были продемонстрировать знания в области культуры, истории, литературы, а также научных достижений и открытий Азербайджана.

Первое место заняла команда Физулинского, второе – Кельбаджарского, третье – Бейлаганского районов. Команды-победители были награждены дипломами и подарками от ГКПСЖД и Kapital Bank. Обладателю первого места - команде Физулинского района был вручен кубок “Qələbəyə doğru”.

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