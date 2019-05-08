В Азербайджане будут выращивать высокоурожайные британские сорта ягод (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Научно-исследовательский институт плодоводства и чаеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана, расположенный в Губе, и британская компания подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, целью создания такого предприятия на территории Института является реализация проекта по расширению ассортимента ягодных культур в Азербайджане и снабжение фермеров саженцами и рассадой высокоурожайных сортов.

По словам директора Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства Ильхама Гурбанова, работа в этом направлении длится уже три года. Клубника, малина и ежевика, привезенные из Великобритании, были высажены с целью тестирования на испытательной базе Института. Были получены положительные результаты по соответствию климатическим условиям и урожайности. После совместного осмотра испытательного участка, было признана целесообразность дальнейшего развития сотрудничества.

В соответствии с планом, подразумевается ввоз соответствующих сортов ягод, затем посадка и увеличение числа саженцев и рассады, и на последнем этапе, снабжение ими фермеров по низким ценам.

По словам Гурбанова, в их учреждении действует современная биотехнологическая лаборатория, где планируется размножение привозных сортов ягод, с тем, чтобы в дальнейшем можно было отказаться от импорта.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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