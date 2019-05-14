Азербайджан активно развивает транзитный потенциал и налаживает коммуникации через Каспий - российский министр

Азербайджан и Грузия активно развивают свой транзитный потенциал, энергично налаживают коммуникационные потоки через Каспийское и Черное моря.

Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости, сказал министр по делам Северного Кавказа России Сергей Чеботарев.

«Мы видим, как наши партнеры из других стран, в частности, из Закавказья — Азербайджан, Грузия, активно развивают свой транзитный потенциал, как они энергично налаживают коммуникационные потоки через Каспийское и Черное моря. Нам важно сделать так, чтобы и Россия стала полноправной участницей всех этих процессов в Каспийском и Черноморском регионах», - сказал министр.

Чеботарев отметил, что у России есть огромный потенциал и все возможности, чтобы грузовые и пассажирские потоки шли в том числе через Северный Кавказ.

«Речь идет о создании и развитии российских портов на Каспии. Кстати, о необходимости создания порта в районе города Каспийска заявил президент России Владимир Путин, когда в августе прошлого года принял участие в саммите каспийских государств в Казахстане, и мы должны этот план реализовать», - сказал министр.

Как отметил министр, есть мнение, что российские порты на Каспии загружены всего лишь на 20-25 процентов и потому нет смысла их развивать: «Но это как пример с разрушенными песочницами. Когда в одном дворе песочница разрушена, а в соседнем новая, никто не ходит играть в разрушенную, все ходят в соседний двор. Как только песочницу ремонтируют, она сразу становится востребованной у детей. То же самое и с портами. Порты в Азербайджане, Грузии работают, достаточно загружены. В Грузии на одном участке сейчас функционируют два порта — в Поти и Батуми, строится третий порт Анаклия, туда вкладываются большие средства, в том числе иностранные. Представляете, три порта в Грузии на небольшом по протяженности Черноморском побережье. Поэтому нам нельзя оставаться в стороне. Развитие российских портов в Каспийском и Черном морях открывает новые возможности для выхода на мировой рынок».

Следующим шагом после развития каспийских портов, добавил Чеботарев, должно стать соединение портов Каспийского и Черного морей модернизированными железными дорогами и автомобильными трассами.

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